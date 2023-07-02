حرب السودان .. الجيش: نظفنا .. والدعم: أفشلنا التحركات





كشف الجيش السوداني عن تنفيذ عمليات وصفها بـ«النوعية»، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم. ووحسب وكالة سبوتنيك الروسية، نشر الجيش السوداني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر قواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع أم درمان غربي العاصمة.

وأكد البيان أن «القوات العسكرية للجيش السوداني نفذت عمليات نوعية داخل ضد الدعم السريع، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان». وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، من جانبها، أنها «أفشلت تحركاً للجيش السوداني في منطقة شمال بحري»، مشيرة أنه كان يهدف لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة، حسب «سبوتنيك».

مبادرة ودعوة

في الأثناء، أعلن والي شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، عن «تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر». ودعا، في كلمة له، بقية المدن أن تحذو حذو ولاية شمال دارفور في المحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب، مشيراً إلى «الاتفاق على وقف القتال في الولاية»، حسب مصادر سودانية. وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وصف ما يجري في «الجنينة» و«كتم» بـ«الجرائم المكتملة»، محذراً من أن «الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية»، مؤكداً أن «ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه».

وقال عقار، في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، إن «الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة». وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

“صحيفة البيان”