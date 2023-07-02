مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية شهد أزهري تستعرض مفاتنها بفستان محذق وتقدم فاصل من الرقص المثير للجدل خلال حفل أحيته لبعض الشباب

2023/07/02
النانة شهد ازهري

عادت الفنانة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة وهي تقدم فاصل من الرقص المثير الذي استعرضت من خلاله مفاتنها بفستان محذق.

ووفقاً لما أكد عدد من المعلقين فإن الحفل الذي أثار ضجة كان قبل الحرب التي شهدتها الخرطوم ونظمه بعض الشباب الذين استعانوا بالفنانة شهد أزهري لإحيائه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

هل يمكن تناول لحم الضأن بشكل يومي؟           أضرار الزنجبيل          نضارة الوجه

فوائد عصير البرسيم              مشكلة تغير لون الأسنان                رجيم الفواكه

2023/07/02