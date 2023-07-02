منتخب السودان الأولمبي يسعى لرسم البسمة والأمل لدى الشعب





يسعى المنتخب السوداني الأولمبي من خلال مشاركته في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تفتتح رسميا الأربعاء المقبل في العاصمة الجزائرية، إلى تمكين شعبه من لحظات أمل وفرح في ظل تواصل الاقتتال بين قوات الجيش والدعم السريع منذ أشهر.

ويلتقي المنتخب السوداني مع نظيره اللبناني مساء اليوم الأحد على ملعب 19 مايو في المجموعة الأولى التي تضم أيضا البلد المنظم وعمان، في افتتاح مباريات مسابقة كرة القدم. ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن محمد السيد عثمان المدير الفني للمنتخب السوداني قوله :”الكل يعلم الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الشعب السوداني حاليا ولولا مساعدة الأشقاء في مصر في تجميع اللاعبين ولولا دعم الاشقاء في الجزائر لنا لما كان ممكنا أن نصل ونتواجد معكم الآن في هذا الحدث الرائع “.

وأضاف :”الظروف الأمنية المتدهورة في السودان وتحديدا في العاصمة الخرطوم تسببت في حرماننا من عدد من أبرز لاعبينا تعذر عليهم الالتحاق بنا. رغم كل شيء طموحاتنا كبيرة في هذه البطولة”. وأضاف :”نريد تعويض اخفاقات الكرة السودانية الاخيرة في المنافسات الأفريقية ونريد أن نكون وسيلة لبث الفرحة والامل ونزرع البسمة لدى اخوتنا في السودان”.

يذكر أن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، تبدأ اليوم الأحد وتختتم يوم 14 يوليو الجاري. وتشهد مشاركة 8 منتخبات هي الجزائر، وعمان، ولبنان، والسودان (المجموعة الأولى)، والسعودية وسوريا وموريتانيا وفلسطين (المجموعة الثانية).

“الشروق نيوز”