دورة الألعاب العربية: السودان ينتصر على لبنان بعشرة لاعبين





حقّق المنتخب السوداني الأولمبي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب لبنان، بنتيجة 3-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب العربية الرياضية الخامسة عشر المقامة في الجزائر. وافتتح المنتخب السوداني التسجيل في الشوط الأول بواسطة نوح الجازولي في الدقيقة الـ14، وأكمل المنتخب اللبناني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سعيد سعد في الدقيقة الـ21.

في الشوط الثاني، عاد نوح الجازولي ليسجل الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة الـ50، وأتم سليمان سليمان ثلاثية السودان في الدقيقة الـ90. وبهذا الفوز تصدر المنتخب السوداني المجموعة برصيد 3 نقاط، على أن يواجه نظيره الجزائري في الجولة الثانية من المنافسات.

“الميادين”