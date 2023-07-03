فوز مثير يعزز آمال قطر في كأس الذهبية 2023 بعد انتصاره المذهل على المكسيك وتأهله لربع النهائي





تمكّن منتخب قطر رسمياً من التأهل إلى دور ربع النهائي في بطولة الكأس الذهبية بعد فوزه على منتخب المكسيك. وحقق منتخب قطر فوزاً مهماً على المكسيك بهدفٍ نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكأس الذهبية. وكان منتخب المكسيك قد حسم تأهله رسمياً إلى دور ربع النهائي في البطولة.

شهدت مباراة قطر والمكسيك استحواذًا وسيطرةً كاملة من قبل المكسيك حتى الدقيقة 25. تمكن منتخب قطر من الحصول على الكرة ومهاجمة شباك المكسيك ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 27 من تمريرةٍ رائعة من زميله مصعب خضر. حاول منتخب المكسيك تسجيل هدف التعادل في شوط المباراة الأول، لكنه فشل في ذلك، مما جعل قطر ينتهي الشوط الأول بتقدم بهدفٍ دون رد. في الشوط الثاني، حاول منتخب المكسيك تسجيل هدفٍ من خارج منطقة الجزاء في أكثر من كرة، غير أن دفاع قطر تصدى لكل المحاولات وأبقى على نظافة شباكه. وانتهت المباراة بفوز قطر بهدفٍ من تسجيل حازم شحاته.

“إيجي آفريكا”