



شباب قبيلة الفلاتة بالسودان:

*البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور وقوف بجانب الباطل ولا يمثل القبيلة.

*نقف موقفاً أخلاقياً قبل النظر للمصالح الضيقة.

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بيان رقم (١)

من شباب قبيلة الفلاتة بالسودان

قال تعالي (وَلاَتَرْكَنُوا إِلي الذينَ ظَلَمُوا فتمسكم النارُ وَمَالَكُم من دونِ الله من أولياءَ ثم لا تُنصَرون) صدق الله العظيم

جماهير الشعب السوداني عامة وأبناء قبيلة الفلاتة وشبابها المجاهد والمناضل من أجل القيم الإنسانية والدينية نخاطبكم اليوم وبلادنا تتعرض لمحنة عظيمة تحتاج منا أن نقف موقفاً أخلاقياً قبل النظر للمصالح الضيقة .

إنطلاقاً من مبدأ أخلاقي وتاريخي درج عليه الآباء والأجداد في هذه القبيلة حيث ساروا علي نهج الفضيلة والدعوة إلي الخير والتسامح وقبول الآخر .

إن البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور ووقع عليه الناظر محمد الفاتح أحمد السماني يعتبر زيادة للأزمة وإحداث شرخ بين أبناء القبيلة ووقوف بجانب الباطل وهو لا يمثل قبيلة الفلاتة ولا مواقفها التاريخية المتمثلة في محاربة الظلم والوقوف فؤ وجه الظالم.

إن تمرد قوات الدعم السريع وارتكابها لجرائم في حق الشعب السوداني لايمكن أن تجد الدعم والمساندة من أبناء قبيلة الفلاتة بالسودان.

يدين شباب الفلاتة بالسودان جرائم هذه المليشيا التي ارتكبت في حق الأبرياء من قتلٍ ونهبٍ وترويعٍ للمواطنين الآمنين الأبرياء .

إن موقفنا الثابت هو وقف الحرب وإلقاء المليشيا لسلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية ومحاسبة قادتها الذين زجوا بأبناء الوطن في هذه المعركة العبثية.

إن شباب الفلاتة الذين ناهض آبائهم ظلم الاستعمار وساهموا في بناء الوطن لايمكن أن يطعنوا القوات المسلحة السودانية ويقفوا بجانب المليشيا المتمردة.

إننا شباب قبيلة الفلاتة بالسودان نطالب بالآتي :_

١/ انسحاب أبناءنا المنسوبين لمليشيا الدعم السريع فوراً وانحيازهم للقوات المسلحة التي تمثل الشرعية في الدولة السودانية.

٢/ عزل الناظر محمد الفاتح لأنه وقف بجانب مليشيا متمردة مقابل مصلحته الشخصية وهذا يتنافي مع سلوك القيادة الرشيدة وتاريخ قبيلة الفلاتة.

٣/ نعلن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة التي تقاتل من أجل وحدة الوطن وتماسكه.

ولنا بيانات تأتي تباعاً إن شاء الله .

شباب الفلاتة بالسودان الاثنين الموافق ٣/٧/٢٠٢٣