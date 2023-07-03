شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يلقون القبض على رجلين وإمرأة قاموا بنهب منزل عبر “دفار” بعد أن زعموا أنهم يحرسونه





نشرت صفحة تتبع لقوات الدعم السريع تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لأفراد من الدعم قاموا بضبط رجلين وإمرأة قاموا بنهب إحدى المنازل بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ألقى أفراد الدعم السريع على المتهمين أثناء محاولتهم نقل عفش المنزل عبر عربة نقل “دفار”.

وأستغل المتهمين الثلاثة سفر أصحاب المنزل ليقوموا بنهبه وعندما تم التحري معهم زعموا أنهم يحرسونه, من جانبه فقد تكفل فرد الدعم السريع الذي ألقى القبض عليهم بتوفير مواد تموينية لهم بعد أن أكدوا حاجتهم الماسة للمواد وهو ما دفعهم للسرقة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين