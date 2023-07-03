إنتر ميامي يكشف تفاصيل راتب ميسي وكواليس الصفقة





حقق نادي إنتر ميامي الأميركي خطوة تاريخية بعد نجاحه في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وخرج مالك نادي إنتر ميامي، خورخي ماس، ليكشف عن تفاصيل الراتب الذي سيتقاضاه ليو ميسي مع الفريق خلال تجربته الجديدة، والخطة التي اتبعها من أجل إقناع اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بالانضمام إلى الفريق، رغم تلقيه عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي.

وقال خورخي ماس، في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأحد: “منذ عام 2019 بدأنا التفكير في كيفية التعاقد مع ميسي، بإمكانه أن يغير الدوري الأميركي وجعله البطولة الثانية أو الثالثة في العالم، أعتقد أنه يريد ترك بصمته هنا، وسيكون قادراً على فعل ذلك حتى بعد اعتزاله، وستكون له حصة في ملكية النادي”.

وأضاف قائلاً: “سيحصل ميسي على مبلغ بين 50 و60 مليون يورو في السنة الواحدة، لقد أمضينا ثلاث سنوات ونصفاً، وأجرينا العديد من المفاوضات مع والده خورخي، انتهى الأمر في شهر مايو/أيار الماضي، تحدث ديفيد بيكهام مع ليو عن كرة القدم، لم نكن نريد ممارسة الضغط عليه، لقد تحدثنا في برشلونة وميامي وروزاريو والدوحة، لقد تابعت كل مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022 من أجل ميسي، وكان عقد آبل مهماً للغاية لإتمام الصفقة”.

وواصل خورخي ماس حديثه عن الصفقات التي تخص ناديه عقب انتقال ميسي بقوله: “كان من الضروري التعاقد مع لاعبين في المستوى العالي للعب إلى جانب ميسي، تحدثنا مع بوسكيتس منذ حوالى عام، سيكون هناك المزيد من الصفقات، تحدثنا أيضاً مع جوردي ألبا، ولكن لويس سواريز لديه عقد، ولا أعرف إمكانية التعاقد معه، تواصلنا مع دي ماريا، ولكنه قريب من الانضمام إلى فريق آخر”.

سكاي نيوز

العربي الجديد