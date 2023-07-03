شاهد بالفيديو.. صفحات تتبع للدعم السريع تنشر مقطع لشاب سوداني يتجول في شوارع أوروبا بــ(البرمودة) تؤكد أنه خالد الأعيسر ومتابعون: (البل كتر عليكم لمن بقيتوا ما بتفرزوا)





نشرت صفحات تتبع لقوات الدعم السريع وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث تابعه المئات من رواد مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني يتجول في أحد شوارع أوروبا وهي يرتدي “برمودة” متوجهاً نحو سيارته.

https://fb.watch/lyGzWmQibj/

وكتبت الصفحات على المقطع (الفلولي خالد الاعيسر بعد مع م خلاص قبض قروش التطبيل), متابعي الصفحة ذكروا أن الشاب لا علاقة له بالصحفي خالد الإعيسر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد سخر المعلقون من الصفحات التي نشرت المقطع وكتب أحدهم (البل كتر عليكم لمن بقيتوا ما بتفرزوا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين