شاهد بالفيديو .. حاكم الشارقة يختار قصيدة “عُد لأرضك” لشاعر سوداني لتفوز بجائزة القوافي





اختار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قصيدة “عُد لأرضك” للشاعر السوداني “محمد حسن” لتفوز بجائزة القوافي لشهر يوليو 2023.

وقد نشرت الشاعرة السودانية “منى حسن” على صفحاتها بشبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد “كوش نيوز” تهنئة للشاعر وللسودان باختيار قصيدته، وقدمت الشكر لحاكم الشارقة ودائرة الثقافة بالشارقة، ومجلة القوافي. كما نشرت مختصر السيرة الذاتية للشاعر. ” الشاعر محمد حسن من مواليد المملكة العربية السعودية، وهو مهندس اتصالات وأنظمة، ومهتم بالبحث العلمي ولديه عدة إنجازات في مجال هندسة الالكترونيات والاتصالات. له ديوان تحت الطبع، ونشرت له عدة قصائد بعدة صحف عربية مرموقة أبرزها مجلة اليمامة السعودية، المجلة العربية، وغيرها.”

الخرطوم – “كوش نيوز“