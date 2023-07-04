الجزيرة تلبي نداء القائد العام بتجهز 3,000 من قدامى المحاربين





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة بحضور اللواء الركن أسامة العوض المستشار بقيادة الفرقة الأولى مشاة، مبادرة الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة للإستنفار الشعبي وسط المواطنين لحماية الوطن وإستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية. وأمن الإجتماع على تكوين لجنة عليا للإستنفار لدعم القوات المسلحة بكل محليات الولاية. من جانبه أكد الوالي أن مبادرة الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة عززت الجهود المبذولة لتنفيذ نداء القائد العام حول الإستنفار وحمل السلاح للدفاع عن الوطن، مبيناً أن ولاية الجزيرة شرعت قبل فترة في تجهيز المقاتلين ودعم القوات المسلحة. وأعلن الوالي عن إجتماع موسع يضم كل القيادات الشعبية لإستكمال العمل الجاري. فيما أكد اللواء الركن أسامة العوض أن قيادة الفرقة الأولى مشاة أكملت تجهيز أكثر من 3,000 من قدامى المحاربين وذلك تنفيذاً لنداء القائد العام، مشيداً بمبادرة الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة، مضيفاً أن القوات المسلحة تعمل إنطلاقاً من الدافع الوطني بدون إنتماء حزبي والسياسي، داعياً المواطنين للوقوف مع القوات المسلحة من أجل الوطن. ولفت العوض إلى أن ولاية الجزيره قدمت دعماً مقدراً للقوات المسلحة من خلال القوافل وهي الآن تعمل علي مد القوات المسلحة بالرجال. وأكد الأستاذ صديق التوم عضو الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة أن المبادرة جاءت إستجابة وطنية لنداء القائد العام للقوات المسلحة، داعياً كل المواطنين والقادرين علي حمل السلاح للانخراط في المعسكرات للدفاع عن الوطن دون إنتماءات حزبية. وأكد الأستاذ حافظ أحمد إبراهيم عضو الهيئة جاهزية ولاية الجزيرة لدعم القوات المسلحة، معلناً عن إستنفار في جميع أنحاء الولاية لحمل السلاح والدفاع عن الوطن وحماية الأعراض.

وكاله سونا