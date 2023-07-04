بيان صحفي من ناظر عموم قبائل البني عامر





💥تعميم صحفي💥

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يظهر فيه وكيل ناظر البنى عامر بالقضارف متحدثا عن انضمام أبناء البنى عامر لقوات الدعم السريع في في إطار خطة لتوسيع مشاركة كل السودانيين في هذه القوات ومعلوم أن هذا الفيديو قديم حين كانت هذه القوات جزء من القوات المسلحة السودانية عليه نود التأكيد على أن قبائل البنى عامر تقف خلف القوات المسلحة السودانية وتقدم ارتالا من الشهداء والجرحى وهو موقف يعززه التاريخ والحاضر وعليه فكل ماتم تداوله بهذا الخصوص محض افتراء وتلفيق بين غرضه الفتنة وتشويه صورة هذه القبيلة العريقة التي ظلت تدافع عن هذه البلاد وتبذل في سبيل ذلك المهج والأرواح.

نؤكد أن قبيلة البنى عامر تقف في خندق واحد مع القوات المسلحة السودانية الباسلة ضد هذا التمرد الذي يريد اختطاف الدولة السودانية.

وهذا ما لزم توضيحه.

المكتب الإعلامي

لناظر عموم قبائل البنى عامر

على ابراهيم محمد عثمان دقلل

٣/٧/٢٠٢٣