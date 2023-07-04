بيان صحفي بشأن تزايد حالات اختطاف النساء والفتيات في السودان





وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

تصريح صحفي بشأن تزايد حالات اختطاف النساء والفتيات

نشعر -في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل- بقلق بالغ إزاء تزايد حالات اختطاف النساء والفتيات -ولا سيما الطفلات- في مناطق النزاع، خاصةً الخرطوم.

وتضع حادثة اختطاف فتاتين من منزلهما في “حلفاية الملوك” في بحري من قبل عناصر من قوات الدعم السريع الأحد الماضي، قبل أن تفلح الجهود الأهلية في استعادتهما، وحادثة اختطاف طفلة قاصرة في المسالمة بأم درمان من قبل عناصر من الدعم السريع – تضع هذه الحوادث وغيرها عبئًا ثقيلًا على أجهزة الدولة المختصة -وعلى رأسها الوحدة- لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة وضمان سلامة النساء والفتيات والأطفال وصون حقوقهم.

وإزاء تنامي ظاهرة اختطاف النساء والأطفال، تحذر الوحدة من مغبة استهداف الطفلات وزيادة أعباء الحرب على الأسر -ولا سيما النساء- ومن خطورة تفكيك المجتمعات والحرب على المواطنين.

وتطالب وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل قيادة الدعم السريع بضبط عناصرها ومنع هذه الجرائم والانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها، كما تطالب الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في حماية المدنيين وضمان سلامتهم حتى في ظروف النزاع.