لم يقبل ثم عاد ووافق.. جيرارد رسميا إلى الدوري السعودي





نجم آخر ينتقل إلى الدوري السعودي في صيف يبدو مكتظا بالصفقات المدوية، بعدما أعلن نادي الاتفاق، الاثنين، تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الإنكليزي السابق، ستيفن جيرارد، للإشراف على تدريب فريقه الأول. وكتب النادي، بطل الدوري مرتين آخرها عام 1987، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على حسابه في “إنستغرام”: “يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق”. ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنكليزي في أكتوبر الماضي.

وكان جيرارد زار السعودية في 12 يونيو الماضي، وتحديداً مدينة الدمام الشرقية، حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير ان الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل، الذي ينطلق في 11 أغسطس المقبل. وخرج جيرارد بعدها بثلاثة أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال لشبكة “تشانل فور” قبيل انطلاق مباراة إنكلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس اوروبا 2024 “دُعيت الى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به”، مضيفا “لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الاخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض”.

وكان جيرارد، 43 عاما، الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الاسكتلندي، وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي عام 2021، وذلك بعد غياب 10 سنوات. وانتقل إلى آستون فيلا في نوفمبر 2021، وخاض فريق وسط إنكلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات، فاز خلالها في 13 فقط.

“الحرة”