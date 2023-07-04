نمو شركات القطاع الخاص بقطر.. وارتفاع عدد الزوار بنسبة 71.7%





أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022.

وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد.

وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو/حزيران 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة.

وقالت الدراسة إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كانت لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية.

وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو/أيار 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات.

وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022.

وعلى نحو متصل، قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 71.7% خلال مايو الماضي على أساس سنوي، إلى حوالي 285 ألف زائر، قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي (مايو 2022)، فيما انخفض بمعدل شهري قدره 12.1% مقارنة مع إبريل 2023.

وأفادت نشرة “قطر إحصاءات شهرية” في عددها الجديد الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، بأن أكثر عدد للزوار هو للقادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 37%، أما في ما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى 66% من إجمالي عددهم.

وكان من أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة خلال شهر مايو الماضي، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 75.6%، كما ارتفعت إجمالي المركبات الجديدة المسجلة شهريا بمقدار 20.5% (عن شهر إبريل 2023)، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 12.6% (عن شهر إبريل 2023)، كما شهد هذا الشهر أيضا ارتفاع إجمالي وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 53.8% (عن شهر إبريل 2023).

وفي ما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2023 بلغ 8214 مركبة جديدة، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 20.5%، وارتفاعا سنويا بنسبة قدرها 25.7%.

وفي ما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 758 رخصة خلال شهر مايو 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 97.9%، وارتفاعا سنويا قدره 17.5%.

سكاي نيوز

العربي الجديد