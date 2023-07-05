تجمع الصيادلة: بيان صحفي حول إغتيال مليشيا الدعم السريع لزميل المهنة عمر إبراهيم عمر (اب شيبة)





بيان من تجمع الصيادلة المهنيين

#تجمع_الصيادلة_المهنيين

تصريح حول إغتيال مليشيا الدعم السريع لزميل المهنة عمر إبراهيم عمر (اب شيبة)

اليوم زفت مهنة الصيدلة شهيداً آخر ليلحق بسميه صلاح سنهوري، شهيد هبة سبتمبر، بذات البطولة حيث اغتيل مقبلاً ليس مدبر في طريق الحق دفاعاً عن حياض المال والعرض.

سطر اليوم الشهيد عمر إبراهيم عمر سطراً جديداً في شجاعة ونخوة الصيدلي السوداني الصميم، وثاب أوان الجد دفاعاً عن حياض السلم والإفصاح وعن حقوق الغير حيث اغتيل اليوم على يد المليشيا وهو يجسد ما قاله صلاح أحمد إبراهيم وتغنت به عقد الجلاد في حق شعبه وبسالته:

الشعب الحر الفعلو بسر

آب لحما مر

في الزنقة أم لوم قدام ميلين

البسمع فيهم يا أبو مروة

بي فرارة ينط من جوة

يبادر ليك من غير تأخير

ذا لخو الواقفة يتعشى الضيف

الحافظ ديمة حقوق الغير

سيد الماعون السالي السيف

الهدمو مترب وقلبو نظيف

لا تسالنى عن حب وطني الفقران وغني

فكان لحم زميلنا مراً على جند المرتزقه، عندما هب مبادراً دون إبطاء لنداء استغاثة من جيرانه في امبدة الحارة ١١ دفاعاً عن مالهم وعرضهم وحرمة بيوتهم ضد تهجم خمسه أفراد من مليشيا الدعم السريع، لم يثنه طفله الصغير عن تلبيه النداء حفاظاً على حقوق الغير، فقتل منهم ثلاثة قبل أن يسلم روحه لبارئها شهيداً بإذن الله تجسيداً لمعان البطولة والفداء.

نحن في تجمع الصيادلة المهنيين وجميع الصيادلة الشرفاء نعاهده على أن نواصل المسير في الدرب حتى يخلو وجه سوداننا من الجنجويد ونصل إلي ميس الحرية والسلام والعدالة أو نموت دون ذلك.

الرحمة والمغفرة للشهيد عمر وخالص التعازي لأسرته وزملائه وعارفي فضله وجعل البركة في إبنه وعاجل الشفاء للأبطال الذين لبو معه النداء.

ولا نامت أعين الجبناء

تجمع الصيادلة المهنيين

4 يوليو 2023

#٦يوليو

#وقفات_احتجاجية

#ضد_الجنجويد