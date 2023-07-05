ملخص عمليات يوم الثلاثاء 04 يوليو في السودان .. وصول طائرات مسيرة طراز بيرقدار





*ملخص عمليات اليوم الثلاثاء 04 يوليو:*

*اشتباكات للجيش مع قوات العدو شمال بحري بالسقاي و شمال الكدرو*

*عمليات نشطة برية وجوية واسعة النطاق لجيشنا في امدرمان، شملت:(الشنقيطي، احمد شرفي، القماير، العرضة، الموردة، شارع الاربعين ، بيت المال، الملازمين، العباسية، مدخل كبري شمبات ناحية، حي العرب، النخيل، السوق الشعبي، سوق القش، امدرمان،الشهداء، كرري، الثورات و شوارع النص و الشنقيطي و شارع الوادي، و الامتداد، المنطقة الصناعية، الخرد ،زقلونا، حي المظاهر، حديقة امدرمان الكبرى، الاحتياطي المركزي امدرمان،امبدات، الصالحة، محيط الاذاعة و التلفزيون). تمكن الجيش من تدمير نسبة مقدرة من امكانات العدو القتالية . و الجثث تملا شوارع امدرمان من جراء المعارك*

*فشل كل محاولات العدو المتمرد في الهجوم على و الوصول الي سلاح المهندسين و قيادة الاحتياطي المركزي امدرمان و تكبده خسائر فادحة طوال هذا اليوم و دحره و تشتيت قواته فرارا داخل الاحياء*

*بشريات كبيرة بوصول طائرات مسيرة طراز بيرقدار التركية للجيش السوداني و دخولها الخدمة*

*استلام و تدمير اعداد كبيرة من عدة و عتاد القتال للقوات المتمردة شملت دبابات و عربات مقاتلة و سلاح مضاد للطيران و مضاد للدروع في معارك امدرمان اليوم. كذلك عدد كبير من القتلى و الجرحي و الاسرى بينهم قادة ميدانيين*

*بسبب عطل فني اثناء مشاركتها في القتال ، سقوط طائرة لجيشنا ببحري المزارع من طراز FTC 2000 و اسر طاقمها المكون من طيارين اثنين بعد هبوطهما بسلام و نجاتهما من الموت*

*غارات جوية علي قوات العدو بشرق النيل و شارع الهواء بحري، الشعبية، الاملاك شرق، المزاد، الوابورات*

*عملية خاصة و نوعية باقتحام غرفة عمليات لقوات العدو بشارع الستين الخرطوم منزل عوض الجاز و تكبيدهم خسائر فادحة*

*قصف جوي و مدفعي علي تمركزات العدو بجبرة، يثرب، اللاماب، شارع الهواء*

*استمرار انضمام المواطنين المتطوعين و المتقاعدين من العسكريين للوحدات العسكرية في الخرطوم و كافة ولايات السودان*

*متداول