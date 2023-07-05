شاهد بالفيديو .. الهلال السوداني يهزم الصفاقسي التونسي في البطولة العربية





حقق فريق نادي الهلال السوداني الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره الصفاقسي التونسي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب ستاد 14 جانفي، في إطار مباريات الذهاب عن دور التصفيات الثاني بالبطولة العربية للأندية 2023. وسجل هدف فريق الهلال الوحيد في المباراة اللاعب محمد عبد الرحمن، ليضع الفريق السوداني قدمًا في دور المجموعات من البطولة العربية، حيث من المقرر أن يتواجد الفريق في المجموعه الأولى.

يعتبر نادي الصفاقسي واحد من الأندية الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية بلقبين في نسخ أعوام 2000 و 2004، بينما لم يحقق الفريق السوداني اللقب في أي مرة سابقة. ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الهلال والصفاقسي للمجموعه الأولى من البطولة العربية والتي تضم كل من أندية الاتحاد السعودي والترجي التونسي ونادي الشرطة العراقي.

“صحيفة البشاير”