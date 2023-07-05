وفاة الطفل “زياد” متأثرا بإصابته بعدما صدمته فتاة تتعلم القيادة





أعلنت أسرة الطفل “زياد ناصر”، والذي أصيب خلال حادث اصطدام فتاة بسيارة والدها والتي كانت تتعلم القيادة عليها بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وفاته صباح اليوم، متأثرا بإصابته جراء الحادث، بعد مكوثه بالرعاية المركزة، على أن يتم تشييع الجثمان اليوم لمثواه الأخير.

وكانت قد شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة الطفل زياد ناصر بإصابات خطيرة بعدما صدمته فتاة بسيارتها خلال وجوده داخل سايبر مجاور لمنزله، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى في حالة خطرة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودا به المجنى عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد، وكشفت التحريات أن الفتاة سنها صغيرة وكانت تتعلم قيادة السيارة.

وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وتم حجزه بالعناية المركزة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.

“صحيفة اليوم السابع”