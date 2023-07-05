يلاقي مصر.. المغرب يسقط مالي بصعوبة ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا وأولمبياد باريس





تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد تغلبه بركلات الترجيح على منافسه مالي. وفاز منتخب المغرب على مالي بنتيجة 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي. وأقيمت المباراة في ملعب الأمير مولاي عبد الله. افتتح زكريا الوهدي أهداف المباراة لأسود الأطلس في الدقيقة 14. وأدرك مامادي ديامبو التعادل لمالي في الدقيقة 66. وعاد منتخب المغرب للتقدم في الدقيقة 108 من هدف سجله أمين الوزاني. وأدرك منتخب مالي التعادل قبل أربع دقائق على نهاية المباراة وبالتحديد في الدقيقة 116 عن طريق أسوفي مايجا.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو المغرب كل ضرباتهم بنجاح فيما أهدر لمالي بوبكر تراوري وحامد دياوماندي. وبذلك ضرب منتخب المغرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي الذي سيقام السبت المقبل. أما منتخب مالي فسيلاقي غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ولتحديد المتأهل الثالث من إفريقيا لأولمبياد باريس 2024 رفقة مصر والمغرب.

أما صاحب المركز الرابع فسوف يخوض الملحق مع منتخب قادم من آسيا. وأصبح ذلك التأهل للأولمبياد هو الخامس في تاريخ المغرب بعد برشلونة 1992 وسيدني 2000 وأثينا 2004 ولندن 2012. ولم يستطع منتخب المغرب تجاوز الدور الأول في كل مشاركاته السابقة في الأولمبياد. وفي نسخة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب عام 2011 حصل أسود الأطلس على المركز الثاني آنذاك ولم يفز المنتخب المغربي بالبطولة مطلقا. أما منتخب مصر فحصل على البرونزية في 2011 وتوتج بنسخة 2019 ويأمل في الحفاظ على لقبه.

“نافذة على العالم”