بيان هام من تجمع قيادات تلس الكبرى

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بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

تجمع قيادات تلس الكبرى

قيادات وشباب دار فلاتة بتلس

عزل المتمرد عقيد شرطة محمدالفاتح

من نظارة الفلاتة

وتكليف الدكتورة زينب على أحمد

ناظر ة لعموم قبيلة الفلاتة بالسودان

سحب ظهر اليوم ٤/٧/٢٠٢٣ تجمع قيادات تلس الكبرى

الثقة من عقيد شرطة محمدالفاتح السماني من كونه ناظر لدارفلاتة بتلس

بعد البيان الماجور الذي نشر باسمهم كممثلين للإدارة الأهلية بجنوب دارفور وارقامهم بدعم الدعم السريع فى حربه ضد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية بالدولة

وقد أكد تجمع قيادات تلس الكبرى بأن الناظر السابق محمد الفاتح والعمد الذين ادو ولاء القسم للدعم السريع لقد ارتكبو جرائم حرب فى ضلوعيهم فى تجنيد القصر والشباب من ابناءالفلاتة فى صفوف الدعم السريع وان عدد القتل بين هؤلاء الشباب أصبح كبير جدا

وسوف تتم محاسبتهم هم والدعم السريع الذين ادخلو شباب المنطقة فى هذا الموت الجماعى

عليه فقد تم عزل محمد الفاتح مع التحفظ على القبض عليه كمتمرد خالف قوانين العمل المهنى والشرطى كضابط نظامى وناظر قبيلة باتخاذه لهذا القرار الطائش وهذا يؤكد مدى عدم نضوجة وبلوغة سنة التكليف بقيادة القبيلة وعدم اداركه بيدى الدولة وقواتها المسلحة وقد باع القبيلة بثمن بخس

🏵️وبعد مداولة تم تكليف الدكتورة زينب على أحمد البشر ك ناظرة لعموم الفلاتة بالسودان والوكيل الطاهر ادريس وكيلا لها

وهذا بيان كافة ابناءالفلاتة بالسودان والخارج

تجمع قيادات تلس الكبرى

اليوم ٤]٧]٢٠٢٣