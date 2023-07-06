ما حقيقة تصريح الخارجية الأمريكية بشأن هزيمة الدعم السريع؟





تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس وبشكل مكثف تصريحاً منسوباً إلى الخارجية الأمريكية يقول إن الدعم السريع قد خسر المعركة في الخرطوم وبتكلفة عالية جداً.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة هذا التصريح وتبين عدم صحته، إذ لم يصدر عن الخارجية الأمريكية في موقعها الرسمي على الانترنت ولا على حسابها في تويتر، ولا على لسان المتحدث الرسمي باسمها ماثيو ميلر، ما يشبه هذا التصريح.

وكان موقع يدعى تسامح نيوز وآخر يدعى الحاكم قد نشرا هذا التصريح يوم أمس الثلاثاء دون إيراد أية تفاصيل عنه أو مناسبته.

جهينة