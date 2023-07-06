نتيجة هذه القسوة والوحشية .. اغتصاب 20 امرأة باعتداء واحد





ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة، الأربعاء، بزيادة العنف، خصوصاً الجنسي، بحقّ النساء والفتيات في السودان حيث يتواصل القتال منذ شهرين ونصف شهر. وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقّعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والأطفال (اليونيسف) والنساء (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والصحّة (منظمة الصحة العالمية). وقال المسؤولون الأمميّون إنّهم “مصدومون ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنساني في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حقّ النساء والنازحات واللاجئات”. وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث “من غير المقبول أن تتعرّض النساء والأطفال في السودان الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب هذا الصراع، لصدمة أكبر بهذه الطريقة”.

وأضاف “ما نراه في السودان ليس أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بشرية”. بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “نتيجة هذه القسوة والوحشية، لا تحصل النساء على الدعم الطبي والنفسي إلا بشكل ضئيل أو معدوم”. وتلقّت وكالته منذ بداية القتال “معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في حقّ 57 امرأة وفتاة على الأقلّ”، وفق البيان الذي أشار إلى أنه في إحدى الحالات “اغتُصبت 20 امرأة على الأقل خلال اعتداء واحد”.

ونظراً إلى ندرة الإبلاغ عن هذا النوع من الهجمات بسبب “العار والخوف من الانتقام”، فإنّ “العدد الحقيقي للحالات أعلى من دون أيّ شكّ”. وكانت شبكة “سي إن إن” نشرت مقطع فيديو يوثق اغتصاب سيدة في الخرطوم، ضمن تقرير أعدته بشأن عمليات القتل والاغتصاب الجماعي التي قالت إن قوات الدعم السريع السودانية مسؤولة عنها في دارفور ومناطق أخرى بالبلاد.

“الحرة”