الخليفي: لا يمكن لأحد أفضل اللاعبين في العالم أن يرحل مجاناً





قال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، يوم الأربعاء الماضي، إنه يجب على النجم الفرنسي كيليان مبابي توقيع عقد جديد إذا كان يرغب في البقاء في صفوف الفريق العاصمي الفرنسي. وأضاف الخليفي، خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، أنه لا يمكن لأحد أفضل اللاعبين في العالم أن يرحل بشكل حر من النادي. يرتبط مبابي، الذي فاز بلقب كأس العالم في عام 2018، بعقد ينتهي في عام 2024، وأعلن الشهر الماضي عدم رغبته في تمديده، مما يعني أنه يريد الرحيل مجانًا في نهاية الموسم القادم. وأوضح الخليفي أن مبابي قال سابقًا إنه لن يرحل مجانًا، وإذا قرر تغيير رأيه، فليست ذلك خطأ النادي. وفي حال عدم تجديد عقده، سيكون عليه الرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، بعد فشلهم في ذلك خلال العام الماضي.