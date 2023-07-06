مصرع شاب غرقًا بنهر النيل





لعدم إجادته السباحة غرق أسفل المياه .. وأفاد شقيقه المدعو “أحمد. أ. ع”، 17 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية. حيث انتهت حياة عامل غرقًا بنهر النيل، حيث كان يستحم بالنيل بشارع النيل دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج؛ و. تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بغرق عامل بنهر النيل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین مصرع المدعو “إبراهيم. أ. ع”، 18 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد شقيقه المدعو “أحمد. أ. ع”، 17 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية. حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

“صدى البلد”