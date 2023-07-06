شاهد فيديو جديد من معركة الحسم.. أبطال العمليات الخاصة للقوات المسلحة السودانية





مشاهد من العمليات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية في معركتها ضد قوات الدعم السريع “معركة الكرامة”.

حملوا الروح على كف المنايا .. جابهوا الموت على ظهر المطايا .. لم يغشيهم نعاس القهقري نسجوا من بذلهم أحلى الحكايا..

المشاهد نشرت على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بحسب رصد محرر “النيلين”، وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي معها معبرين عن دعمهم للجيش السوداني، ومتمنين له الانتصار.

معركة الحسم .. أبطال المهام الخاصة يتعانقون حباً وعطاءاً ورضا بعد بعض البذل ولازال المشوار في درب الفداء لمّا تبتدره البدايات الصبوح.

الخرطوم – “النيلين”