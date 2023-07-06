شاهد بالفيديو المصرية دي بتقول شنو .. ماذا لو مصر والسودان اتحدوا؟





وجهت صانعة محتوى مصرية “إيمان صبحي” رسالة مهمة جداً عددت من خلالها ما يمكن أن يعود على السودان ومصر في حال اتحادهم مع بعض، وأبانت بأن ذلك سيكون حل للكثير من المشاكل مثل حلايب وشلاتين ومشكلة “سد النهضة”، والأمن الغذائي، وغيرها.

ونشر الفيديو على منصة “ماذا لو.. ” بعنوان: رسالة مهمة جداً لكل اخواتنا وجيراننا الأحباب أهل السودان من كل مصري.

ووجد الفيديو تفاعلاً كبيراً بحسب رصد “كوش نيوز“، حيث تمنى المتفاعلون أن يحدث ذلك، لا سيما وأن ما يجمع الشعبين أكثر مما يفرق، وأن ذلك من شأنه يضع السودان ومصر في خانة الأقوى دائماً في مواجهة أي تحدي إقليمي أو دولي.

تفضلوا بمشاهدة الفيديو:

الخرطوم – “كوش نيوز“