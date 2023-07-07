شاهد بالفيديو: أربعين الف متطوع يدخلون المعسكرات بالخرطوم والولايات إستجابة لدعوة الإستنفار الشعبي





أربعين الف متطوع يدخلون المعسكرات بالخرطوم والولايات إستجابة لدعوة الإستنفار الشعبي

اكدت مصادر مطلعة للصفحة الرسمية للإعلامية نسرين النمر أن أكثر من أربعين متطوعًا سجلو أسماءهم لدي المعسكرات والوحدات العسكرية بالخرطوم والولايات.

وذلك بعد دعوة القائد العام للجيش للإستنفار من أجل حماية الدولة السودانية وبقاءها وفي التفاصيل فقد سجلت ولاية الخرطوم تسعة الف متطوع وولاية الجزيرة اربعة الف وشمال كردفان ثمانيه الف شملت عدد كبير من قدامى المحاربين فيما سجلت ولايات كسلا والبحر الاحمر والنيل الابيض علي التوالي اعداد الف وثمانمائة فرد والف واربعمائة شخص والفين ومائتين متطوع. اما الولاية الشماليه فقد افتتحت عشرة معسكرات للتدريب استقبلت اعدادا كبيره حتي الآن



وفي ولاية سنار فقد أبلغ عمدة الفلاتة الفرقة العسكرية بالمنطقه عدد عشره الف متطوع. ليتجاوز العدد الكلي أربعين الف متطوع والعدد في زيادة مطردة.

المصدر أكد بأن المتطوعين أنخرطوا في تدريبات قصيرة ومكثفة سيتم بعدها توزيعهم علي مناطقهم وأحياءهم السكنية فيما ينضم قدامي المحاربين والنظاميين الي العمليات الميدانية

نسرين النمر

