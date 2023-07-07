النصر السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الجديد “كاسترو” فما تفاصيل العقد؟





أكّد نادي النصر السعودي لكرة القدم الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لمدة موسمين قادماً من بوتافوغو البرازيلي. وكتب فريق العاصمة الرياض في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعقد يمتد حتى 2025”.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية الى ان كاسترو الذي وصل إلى مدينة الغارف البرتغالية حيث يجري النصر معسكره التحضيري للموسم المقبل، سيتقاضى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد تشمل جهازه الفني. وكان بوتافوغو أعلن الأسبوع الماضي أن كاسترو سيترك فريقه من أجل تدريب النصر الذي يضمّ مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

وقال النادي في بيان “تم إبلاغ بوتافوغو من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول عرض من ناد في الخارج، الأمر الذي يضع حدا لنشاطه كمدير فني للفريق”. وكان كاسترو (61 عاما) قال الشهر الماضي إنه تلقى عرضا ماليا مغريا من الفريق السعودي بعقد لمدة عامين.

وسبق لكاسترو أن أشرف على الخصوص على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الاوكراني، قبل وصوله في آذار/مارس 2022 إلى بوتافوغو المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور الذي اشترى أيضًا أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام. وبجانب التعاقد مع رونالدو في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة خيالية، عزّز النصر صفوفه الإثنين بتعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، حتى عام 2026.

“أخبار الآن”