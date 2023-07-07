قوات الاحتياطي المركزي: حفلة بموسيقى السونكي في أحد مناطق العاصمة المثلثة





تدور معارك عنيفة في أرجاء العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع صباح الجمعة، تستخدم فيها المسيرات والمدفعية والطيران الحربي والمشاة.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لقوات الاحتياطي المركزي السودانية بحسب رصد محرر “النيلين” بأن هنالك ” حفلة بموسيقى السونكي في أحد مناطق العاصمة المثلثة”. “خفافيش الظلام .. ملوك السونكي”.

مع ملاحظة إخفاء تفاصيل العمليات العسكرية خلال ساعات الصباح، وظهور النتائج مساء كل يوم لدى الطرفين.

الخرطوم – “النيلين”