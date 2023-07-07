رياضية

الهلال السوداني يخسر من الصفاقسي التونسي بهدفين ويغادر البطولة العربية

2023/07/07
91430854d1f33d32e31cf5ff8dfed09b
شعار الهلال

اجتاز فريق الصفاقسي التونسي منعطف الهلال السوداني، وتأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبل.

وفاز الصفاقسي على الهلال في إياب الدور الثاني، بهدفين دون رد، سجلهما كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، سجله محمد عبد الرحمن من ضربة جزاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.بذلك اكتملت فرق المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية، والتي تضم “الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي بالإضافة إلى الصفاقسي”.

“كووورة”

مواضيع مهمة

هل يمكن تناول لحم الضأن بشكل يومي؟           أضرار الزنجبيل          نضارة الوجه

فوائد عصير البرسيم              مشكلة تغير لون الأسنان                رجيم الفواكه

2023/07/07