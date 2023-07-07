الهلال السوداني يخسر من الصفاقسي التونسي بهدفين ويغادر البطولة العربية





اجتاز فريق الصفاقسي التونسي منعطف الهلال السوداني، وتأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبل.

وفاز الصفاقسي على الهلال في إياب الدور الثاني، بهدفين دون رد، سجلهما كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، سجله محمد عبد الرحمن من ضربة جزاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.بذلك اكتملت فرق المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية، والتي تضم “الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي بالإضافة إلى الصفاقسي”.

“كووورة”