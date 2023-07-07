عزت: حميدتي موجود في السودان ويمارس مهامه بقيادة عمليات قوات الدعم السريع على الأرض





قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الجيش السوداني هو الذي بادر بالقتال و”غدر وخان”، على حد تعبيره. وأشار عزت، في حوار مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إلى أن حميدتي موجود في السودان ويمارس مهامه بقيادة عمليات قوات الدعم السريع على الأرض.

وقال إن “الجيش السوداني لا يمثلنا”، مضيفًا أن “الجيش السوداني منذ وصفه للدعم السريع بالمتمردين أعطى لنفسه شرعية قتل قوات الدعم”. وأبدى المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، ترحيبه بأي مبادرة لوقف الحرب في السودان، لكنه أضاف “لسنا مع تشكيل حكومة تصريف أعمال. نحن مع تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية”.

وقال إن قوات الدعم السريع تسيطر على القصر الجمهوري وعلى العاصمة الخرطوم. وشدد على ضرورة إعادة تشكيل الجيش وقال “لا بد من إعادة تشكيل الجيش من جميع أقاليم السودان ليضم كل القوى على الأرض”.

وفي 15 إبريل/ نيسان الماضي اندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين. وبسبب المعارك المستمرة بين الطرفين التي تخللتها هدن لم يلتزم بها الطرفان، يعاني السودانيون منذ ما يزيد على شهرين ونصف من نقص في الغذاء والدواء ومن انقطاعات طويلة للمياه والكهرباء، مما تسبب في صعوبات شديدة للسكان.

كما أدى القتال المستمر بين الطرفين المتحاربين، وسط السكان إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابات بعضها خطيرة، لم تجد العلاج بسبب خروج معظم المستشفيات عن الخدمة لنقص المعينات الطبية والكوادر.

“الجزيرة نت”