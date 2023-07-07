من أم جرس في تشاد: مناوي يقترح توحيد مبادرات السلام وتكوين حكومة تصريف اعمال





اقترح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، تجميع المبادرات الرامية لوقف الحرب في السودان في مبادرة وطنية واحدة تبدأ بوقف اطلاق النار وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

ونشط مناوي وهو حاكم إقليم دارفور، أيضاً خلال الأيام الأولى للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع ضمن شخصيات أخرى، في مبادرات هدفت لوقف القتال بين أكبر قوتين في السودان ولكن دون جدوى لرفض الجانبين وقف القتال.

وشدد مناوي في خطاب بالخامس من يوليو الجاري على ضرورة “عقد مفاوضات بين الطرفين المتحاربين على أن تتزامن مع حوار وطني يشمل اجراءات انتقالية تكون جزء من الحركة السياسية الدستورية”.

وشبّه مناوي الأوضاع في ولاية غرب دارفور، بما حدث في دولة رواندا من حيث عمليات القتل وحرق القرى والنهب بالاضافة الى المحاولات الواضحة لإفقار المنطقة.

ووصل مناوي الخميس، الى مدينة ام جرس في دولة تشاد قادماً من اقليم دارفور، ومن المنتظر ان ينضم لوفد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا في اجتماعها مع رئيس الانتقال في دولة تشاد محمد ادريس ديبي.

وتسعى تشاد التي تحادد مناطق منها ولاية غرب دارفور، لمنع تمدد المليشيات المسلحة التابعة للقبائل العربية داخل أراضيها، حيث أغلقت الحدود مع السودان في وجه المسلحيين القبليين ولكنها لا تمانع عبور المدنيين الفارين من القتال.

ومنذ 23 ابريل الماضي تشهد مدينة الجنينة اقتتال قبلي بين المساليت والقبائل العربية أودى بحياة اعداد كبيرة من المواطنين وفرار ما يقرب على ال200 الف نحو دولة تشاد.

“سودان تربيون”