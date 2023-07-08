اجتماع للرئيس التشادي وقادة حركات المسلحة في دارفور لمناقشة سبل السلام في السودان





وصل إلى العاصمة التشادية انجيمينا قيادات الحركات المسلحة في دارفور الموقعة على اتفاق جوبا للسلام للتباحث مع الرئيس التشادي حول سبل ايقاف القتال الدائر في السودان.

وتستقبل تشاد عشرات الالاف من اللاجئين الفارين من ويلات القتال الجاري في دارفور بينما يشارك مئات المقاتلين من قبائل تشاد العربية إلى جانب قوات الدعم السريع في الحرب الجارية في السودان.

وتعتبر جارة السودان الغربية من اكثر الدول تأثرا من الناحية الامنية بالنزاع في دارفور والخرطوم خاصة وان السلطات التشادية اوقفت العشرات من العربات تحمل اسلحة مهربة تم الاستيلاء عليها من مستودعات الجيش السوداني.

وفي تصريح لسودان تربيون الجمعة اكد المتحدث الرسمي لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عبدالعزيز عبدالكريم ادم وصول قيادات أطراف العملية السلمية ( اتفاق جوبا) بدعوة من رئيس التشادي محمد ادريس دبي، لمناقشة سبل وقف الحرب في السودان وخاصة في إقليم دارفور.

وقال أدم “أن استمرار الحرب في دارفور سيؤدي إلى مزيد من النزوح واللجوء نحو حدود دولة تشاد وبكل تأكيد ستكون لها انعكاسات سالبة وتحديات على المستوي الإنساني والأمني لجارة تشاد”.

وأضاف ان الغرض الاساسي لهذا الاجتماع “هو ضرورة وقف الحرب في دارفور والسودان حفاظاً على الارواح والسلم الإقليمي والدولي”، مشددا على أهمية الدور التشادي في انهاء النزاع. ويشارك في الاجتماعات مع الرئيس دبي كل من رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر،ونائبه عبد الله يحيي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم .وينتظر أن يصل الجمعة حاكم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية فان تشاد استقبلت 200 الف من السودانيين الفارين من القتال في دارفور مؤخرا .

وعلى صعيد متصل، من المنتظر ان يتوجه وفد لقوى الحرية والتغيير إلى العاصمة الاثيوبية الجمعة لاجراء محادثات مع القيادة الاثيوبية بشان ايقاف الحرب في السودان.

“سودان تربيون”