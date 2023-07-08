سلفاكير نصح الحلو بوقف الهجمات على الجيش وبـعدم الوقوع في فخ غير معروف





قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميادريت، إنه أقنع الحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بعدم الهجوم على الجيش السوداني. وهاجمت الحركة، الشهر الماضي، قواعد الجيش في الدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان والكرمك بإقليم النيل الأزرق.

وقال كير، خلال اجتماع مع رؤساء قيادة فرقة المشاة في واو، إنه “نجح في إقناع قائد الحركة الشعبية ــ شمال، بوقف الهجمات على الجيش”. وأشار إلى أنه نصحه بـ “عدم الوقوع في فخ غير معروف”. واستغلت الحركة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل المنصرم، والتي انتقلت من العاصمة الخرطوم إلى مناطق واسعة في دارفور وكردفان.

وأبدى سلفا كير قلقه حيال أعمال النهب التي تستهدف الفارين من العنف في السودان، داعيًا حكام ومفوضي مقاطعات جنوب السودان وقادة الفرق وقوات الأمن لوضع حدًا لهذه الأنشطة. وأضاف: “إذا كانت هذه العمليات تحدث بالفعل، يجب أن تتوقف..تلقينا تقارير من الدبلوماسيين الأجانب ووكالات الأمم المتحدة بعد أن أبلغهم عنها المتضررين، دعونا نعمل معًا لضمان سلامتهم وأمنهم”.

“سودان تربيون”