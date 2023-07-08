أخيراً .. تشغيل النظام المصرفي ببنك السودان المركزي

تمكن بنك السودان المركزي عبر فريقه الفني من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في كافة فروعه العاملة بالولايات، ليعود العمل بالنظام المصرفي لبنك السودان المركزي لما كان عليه قبل اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، حيث أن النظام المصرفي للبنك المركزي والأنظمة المرتبطة به كانت قد تأثرت بتوقف المخدمات لعدم استقرار خدمتي الكهرباء والاتصالات بسبب حالة الحرب والأحداث التي صاحبتها.