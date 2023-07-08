المسيرة “هدهد 10” التي تقارب مسيرة البيرقدار التركية دخلت في خدمة الجيش السوداني





بات في حكم المؤكد دخول المسيرة “هدهد 10” المطور تصنيعها في السودان والتي تقارب مسيرة البيرقدار التركية، حيث إنها تمتلك قدرات تكنولوجية عالية وحمولة أكبر من مسيرة البيرقدار. ويتبين أن هذه المسيرة السودانية الجديدة دخلت حاليًا في خدمة الجيش السوداني وتستخدم في معارك الحرب بين الجيش والدعم السريع.

وتعتبر المسيرات الذكية، بما في ذلك المسيرة هدهد 10، وسيلة فعالة للمراقبة والاستطلاع والهجوم والدفاع عن المنطقة المستهدفة. وتوفر هذه التقنية إمكانية الإسراع في الاستجابة للتحديات الأمنية وتعزيز القدرة العسكرية للجيش.

وقال مصدر في الجيش السوداني لمحرر موقع النيلين (المتوقع أن تلعب المسيرة هدهد 10 دورًا هامًا في المعارك القادمة، وستساعد في تحسين أداء الجيش السوداني والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد).

الخرطوم/فارس أنور/…. النيلين