بالصور.. قلبي بيتقطع على أولادي.. انهيار أم من الفيوم بعد اختطاف اثنين من أولادها في السودان





حالة من الحزن تسود أهالي قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي في محافظة الفيوم، بسبب احتجاز 7 من شبابها الذين يعملون بدولة السودان الشقيقة، جراء الاشتباكات الجارية حاليا في السودان.

وقال أهالي قرية أبو شنب بالفيوم لـ القاهرة 24، إن إجمالي المحتجزين بدولة السودان 7 أشخاص، حيث جاء اختفاؤهم خلال وجودهم داخل منازلهم في منطقة اللاماب ناصر بالخرطوم، بتاريخ 18/6/2022، حيث تم الاستيلاء على أموالهم وأجهزة المحمول وأوراقهم الثبوتية، ولم يستطع أحد التواصل معهم حتى الآن.

وكشف الأهالي أسماء المحتجزين وهم: أحمد عزیز مصري عبد القادر، عماد محمد معوض حسين، ماجد محمد معوض حسين، محمد شعبان علي محمد، عبد القادر عجمي عبد العزيز، علي طه عبد الكريم أحمد، فرج علام، وجميعهم من أبناء محافظة الفيوم.

وقالت والدة ماجد محمد وعماد محمد، أحد المخطوفين في حديث خاص لـ القاهرة 24: أولادي وأغلب شباب القرية يعملون في السودان في أعمال التجارة منذ حوالى 15 عاما، ونظرا للظروف التي تمر بها دولة السودان الشقيقة ووسط ضغطنا عليهم قرروا العودة منذ 38 يوما تحديدا. وأضافت: لدينا ثقة كبيرة وعشم في الحكومة المصرية بأن تعيد أبناءنا إلينا وإلى أمهاتهم اللاتي يبكين عليهم ليل نهار.

وتناشد المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتهم قائلة: قلوبنا بتتقطع على أولادنا في السودان محتجزين ومانعرفش عن ولادنا حاجة، والحزن والقلق لم يترك أسرة ولا بيت في القرية إلا وفيه مأساة لا يرون لها نهاية إلا بتدخل المسؤولين من أجل إعادة هؤلاء الشباب إلى الوطن في أقرب وقت وإنهاء معاناة الآباء والأمهات والزوجات والأبناء الذين يمضون ليلهم ونهارهم في انتظار عودتهم.

“القاهرة 24”