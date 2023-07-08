يتقدمهم رونالدو وبنزيمة.. “تشكيلة نارية” لنجوم عالميين وصلوا إلى السعودية





تواصل الأندية السعودية مساعيها لاستقطاب لاعبين من الدوريات العالمية الكبرى في أوروبا، حيث يشهد الدوري السعودي موسم انتقالات ناريا مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم.

آخر الملتحقين رسميا بالدوري السعودي هو لاعب الوسط الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش، بعد أن أعلن نادي النصر تعاقده معه من وصيف بطل أوروبا نادي إنتر الإيطالي حتى عام 2026. ووصلت قيمة الصفقة بمتغيراتها 21 مليون يورو.

وسيلعب بروزوفيتش (30 عاما) بذلك إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025.

وهذه قائمة بأبرز اللاعبين الذين انضموا للفرق السعودية خلال الأيام القليلة الماضية:

يوم الثلاثاء الماضي أعلن النادي الأهلي السعودي التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاما) الذي رحل عن صفوف ليفربول الإنكليزي بعد نهاية الموسم المنصرم مع انتهاء عقده.

في الثالث من الشهر الجاري أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي “جوتا” (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الأسكتلندي، في صفقة وصلت قيمتها لـ 31 مليون دولار.

يعتبر جوتا من أبرز نجوم منتخب البرتغال للشباب، ويشغل مركز الجناح الأيسر. تدرج في صفوف بنفيكا وتوج معه بطلا للدوري عام 2019 قبل أن ينضم الى سلتيك الصيف الماضي بعدما لعب معارا في صفوفه موسم 2021-2022 وقبلها مع بلد الوليد الإسباني موسم 2020-2021.

وتوج جوتا مع سلتيك بلقب الدوري في عامي 2022 و2023 وكأس الرابطة والكأس المحلية عام 2023.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم نهاية الشهر الماضي تعاقده رسميا مع الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي (31 عاما) قادما من صفوف تشلسي الإنكليزي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن تشلسي سيحصل على مبلغ بقيمة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل الحارس السنغالي على راتب قرابة 12 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين مكافآت، في صفقة تمتد حتى عام 2026.

في الـ25 من الشهر الماضي أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما) قادما من صفوف تشلسي الإنكليزي.

لم يعلن الهلال قيمة الصفقة أو مدة العقد إلا أن تقارير صحافية أشارت في وقت سابق إلى أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات على أن يحصل تشلسي على 16 مليون يورو.

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم في 23 يونيو تعاقده مع قائد ولفرهامبتون ولاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش (26 عاما) بصفقة قياسية للنادي الإنكليزي قدرت بـ47 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية.

ويمتد عقد نيفيش حتى نهاية موسم 2025-2026.

انضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي (32 عاما) رسميا لصفوف نادي الاتحاد في الـ21 من الشهر الماضي بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده من نادي تشيلسي.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب الفائز بمونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، على راتب سنوي يصل لنحو 109 مليون دولار، وفقا لتقارير إعلامية.

في السادس من الشهر الماضي وقّع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة، الذي انتهى عقده مع ريال مديري بنهاية الموسم المنصرم، تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو سنويا.

وفيما يتعلق بالمدربين، أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الإثنين الماضي تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد للإشراف على تدريب فريقه الأول.

وكان جيرارد (43 عاما) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الأسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي عام 2021 وذلك بعد غياب 10 سنوات.

انتقل إلى أستون فيلا في نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنكلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

“الحرة”