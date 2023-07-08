مصدرٌ أمنيٌّ رفيعٌ : جهاز المخابرات العامة يرمي بثقله إلى جانب القوات المُسلّحة

سياسية
مصدرٌ أمنيٌّ رفيعٌ : جهاز المخابرات العامة يرمي بثقله إلى جانب القوات المُسلّحة
قال مصدرٌ أمنيٌّ رفيعٌ لـ(السوداني)، إنّ جهاز المخابرات العامة يرمي بثقله إلى جانب القوات المُسلّحة في معركة الكرامة، ويشارك بكل خبراته التراكمية بكافة المحاور والتي تحتاج فيها القوات المسلحة للدعم والسند الاستخباراتي والأمني.
وأوضح أنّ المخابرات تقوم بدور الظهير الذي يحمي ظهر القوات المُسلّحة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ويشاركها في العمليات العسكرية حمايةً للأرض والعرض.
صحيفة السوداني
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