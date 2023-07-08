وقع من على الجمل.. إصابة سائح سعودي بالمنطقة الأثرية في الهرم





أصيب سائح سعودي، بعدة كسور وسحجات إثر سقوطه من أعلى جمل، بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم نقله لمستشفى الهرم لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بإصابة سائح إثر تعرضه للسقوط من أعلى جمل في أثناء التنزه بالمنطقة الأثرية بدائرة القسم، وتبين أنه سائح عربي يحمل جنسية المملكة العربية السعودية، إثر سقوطه من أعلى جمل، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

من جهة أخرى شهد منزل في قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، نشوب حريق، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيارات المطافئ للسيطرة على الحريق.

“القاهرة 24”