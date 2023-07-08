شاهد بالفيديو.. القائد النضيف الملقب بــ”بوكو”: حميدتي دا قصر معاكم في شنو؟ العجبو عجبو والما عجبو نفجغو بس





أرسل أحد قادة الدعم السريع والملقب بالقائد النضيف “بوكو” عدة رسائل لقادة القوات المسلحة السودانية وشباب ثورة ديسمبر، وذلك من خلال فيديو مصور على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر”كوش نيوز“.

وقال القائد “بوكو” بأنهم رفقة الأشاوس يرسلون رسالة لقائد البدروم، بأن حميدتي المنتظر والعجبو عجبو والما عجبو نفجغو بس، ونحنا الطوفان”.

ووجه ايضاً النضيف “بوكو” رسالة لقادة القوات المسلحة السودانية طالبهم فيها بالانضمام لقوات الدعم السريع وقتال الجيش السوداني، كما مجد “النضيف” قائد الدعم السريع واصفاً إياه بأنه من جلب السلام والأمن والاستقرار، وأنه لولاه لكان السودان حتى الآن تحت حكم “الكيزان”. وختم رسالته “بوكو” بأنهم الطوفان فإما الركوب معهم أو الغرق.

الخرطوم – “كوش نيوز“