شاهد بالفيديو .. أحد قادة الدعم السريع يخاطب البطاحين بالحاج يوسف: نحن ما حرامية وجاهزين نسلحكم





خاطب أحد قادة الدعم السريع البطاحين بمنطقة الحاج يوسف ووعدهم بالتسليح لمحاربة الحرامية وحماية المنطقة إذا أعلنوا تأييدهم للدعم السريع، وقال بأنهم يمثلون قوات نظامية وهم ليسوا “حرامية” وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال القائد الذي خاطب جمهور المواطنين ” نحن قوات نظامية واختلفنا مع ناس الجيش لأسباب تعلمونها، وأنه دخلوا حرامية لابسين لبسنا ولافين كدمول وشايلين سلاح”.

وأضاف بأن قائد الدعم السريع “حميدتي” أصدر قرار بمحاسبة كل متفلت أو حرامي، وقال “نحن الحرامية ديل عدونا الأول”.

وأعلن جاهزية قوات الدعم السريع لحماية المواطنين في شرق النيل وأنهم سيصلوا سريعاً لنجدة المواطنين في أي لحظة.

الخرطوم – “كوش نيوز“