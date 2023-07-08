شاهد بالفيديو .. الدعم السريع من داخل الإذاعة والتلفزيون: ما يسوقوكم!





بثت الصفحات المؤيدة لقوات الدعم السريع مجموعة من المشاهد لعناصرها داخل مبنى الإذاعة والتلفزيوني الرسمي لجمهورية السودان من أمدرمان.

ويجيء ذلك وسط تأكيد بعض عناصر الجيش السوداني بدخولهم وسيطرتهم على المبنى، لكن يرد منسوبو الدعم السريع بهذه المشاهد التي نراها بحسب ما رصد محرر”كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويدور صراع إعلامي رهيب بين الطرفين “القوات المسلحة السودانية”، و”قوات الدعم السريع”، على المنصات الرقمية، بجانب الصراع والقتال على الأرض.

الخرطوم – “كوش نيوز“