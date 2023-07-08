القوات الخاصة السودانية تقتل 20 عنصراً من الدعم السريع





قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من الخرطوم، إن قوات خاصة في الجيش السوداني نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية، موضحًا أن العمليات النوعية للجيش السوداني في أم درمان أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصرًا من «الدعم السريع» وتدمير آليات حربية.

وتشهد العاصمة السودانية السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع»، جنوبي الخرطوم، وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني يقصف تمركزات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تهرب عناصر الدعم السريع إلى جنوب العاصمة، مع استمرار عمليات نزوح المواطنين، وتردي الأوضاع الإنسانية.