نائب الرئيس التركي ووزير المالية يتوجهان إلى قطر السبت





يتوجه نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى قطر، السبت، برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أن يلماز وشيمشك سيجريان زيارة عمل إلى قطر، قبل الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين 17-19 تموز/يوليو.

ومن المنتظر أن يلتقي يلماز وشيمشك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غدا في الديوان الأميري، وأن يعقدان سلسلة لقاءات على مستوى الوفود بهدف تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.

سكاي نيوز

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