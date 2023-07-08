الجيش السوداني يعلن مواصلة تمشيط الخرطوم وبحري وأم درمان





أعلن الجيش السوداني يوم السبت، أن “العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة”، إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ”المتمردين” في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وأضاف عبد الله أن “المليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تقوم بطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري”.

sputnikarabic