عمرو أديب: الوضع في السودان مش باين له صاحب





قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحرب السودانية ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن «بعض الناس نسيت الموضوع».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المعروض عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الوضع في السودان مش باين له صاحب، مش هيخلص أو هيحصل أي حاجة».

وأشار إلى أنه لم يتخيل أحد استمرار الحرب هذه الفترة الطويلة، لافتًا إلى التقارير التي تتحدث عن امتلاك الجيش السوداني الآن طائرات مسيرة من تركيا.

وأوضح «أديب» أن هناك علامات استفهام كبيرة بشأن كيفية استمرار قوات الدعم السريع في القتال ومن يدعمها، مستنكرًا البرود الدولي العام تجاه القضية.

“المصري اليوم”