الهلال السوداني يستغني عن أطهر الطاهر.. ومطالبات بتكريمه في الأهلي





قررت إدارة نادي الهلال السوداني الاستغناء عن خدمات أطهر الطاهر، الظهير الأيمن للفريق، وإبلاغه بأنه لن يكون في صفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن قرار الهلال السوداني بالاستغناء عن أطهر الطاهر، بدون إبداء أسباب واضحة، ليرحل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلى سبيل السخرية، قامت جماهير النادي الأهلي بالمطالبة بتكريم أطهر الطاهر، داخل النادي الأهلي سواء بتكريمه أو بضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر ‘تويتر’: ‘في زمن النكران وعصر الزهايمر، الهلال يستغني عن أطهر الطاهر، أهكذا تُعامل الأساطير!’.

وتابع: ‘لازم أمير توفيق يجهز عقد فئة أولى لصاحب الحادية عشر’.

يذكر أن أطهر الطاهر ساهم بشكل كبير في تأهل النادي الأهلي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد إهداره لركلة جزاء لصالح الهلال السوداني ضد صن داونز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

“أهل مصر”