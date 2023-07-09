الموقف العملياتي في السودان ليوم السبت الموافق 8 يوليو





الموقف العملياتي في السودان ليوم السبت الموافق ٨ يوليو

اظهرت المسيرات والقصف الجوي فعالية منقطعة النظير في عمليات اليوم و احدثت فارقا في مسار العمليات

حيث دمرت معظم الإرتكازات في شوارع الخرطوم خاصة في جبرة و الشجرة و حي النزهة حتى الكلاكلات حيث إنسحبت قوات التمرد بالعربات الملاكية المسروقة من المواطنين مع تلاشي العربات القتالية و اختفاءها

تواصل عمليات التمشيط في الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم

أما في مدينة أم درمان تواصل القصف الجوي بصورة مستمرة من فجر اليوم حول محيط الإذاعة و التلفزيون و محاصرة القوات المتمردة من كل الإتجاهات

تواصل القصف حول سلاح المهندسين و في عملية نوعية تمكنت قوات العمل الخاص

من قتل وسحل ٢٠متمرد في داخل عمارة سكنية بحي المهندسين

كما تواصل القصف والتمشيط في أحياء المنصورة والبستان والنخيل

حتى إرتكاز القلابات على شارع سوق ليبيا بالخلا

وتم تدمير كل الإرتكازات على طول الطريق

تحركت قوات العمل الخاص في شوارع محليات كرري وامبدات حتى مناطق قندهار غرب سوق ليبيا

إنتشرت إرتكازات القوات المسلحة في شوارع الفتيحاب حتى الشقلة وتم تمشيط واسع للمربعات داخل الأحياء من قبل القوات الخاصة بجانب دوريات من المواطنين

ظلت مدينة بحري هادئة نسبيا إلا من طلعات متفرقة إستهدفت بعض الأهداف والإرتكازات داخل المدينة

في شرق النيل تركزت العمليات في إستهداف بعض الأهداف المتحركة في العيلفون وبعض الإرتكازات على شارع القذافي

إنتظمت الولايات عمليات تحشيد و تدريب واسعة إنفاذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بإعلان التعبئة العامة

المواطنون في مدينة بارا يقطعون الطريق القومي للجنجويد بعد دخول أحياء المدينة ونهبها

حركة تحرير السودان في الجنينة تعلن صراحة بأن مليشيات الجنجويد هي من إغتالت قائدها خميس أبكر و تعلن مساندتها للقوات المسلحة

مازالت ردود الأفعال تتوالى عن زيارة وفد الحرية والتغيير إلى كمبالا وانجمينا وهناك من طالب بمحاكمتهم لدورهم في إشعال الحرب

وهناك من يرى بأن دورهم في الحياة السياسية في السودان قد إنتهى إلي غير رجعة